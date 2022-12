Oscars 2023 Shortlists RRR Song: అస్కార్ బరిలో RRR మూవీ, బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ విభాగంలో చోటు దక్కించుకున్న నాటు నాటు సాంగ్, విశ్వవ్యాప్తమైన తెలుగు సినిమా ఖ్యాతి

Hyderabad, DEC 22: బాహుబలితో విశ్వవ్యాప్తం అయిన తెలుగు సినిమా ఖ్యాతీ...ఇప్పుడు RRR మూవీతో మరింత పెరిగింది. వందలకోట్ల కలెక్షన్లు మాత్రమే కాదు, అనేక అంతర్జాతీయ అవార్డులు, కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ను సొంతం చేసుకుని RRR మూవీ వరల్డ్ వైడ్‌గా మంచిపేరు తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ఈ మూవీకి మరో ఖ్యాతి దక్కింది. 95వ ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌ నామినేషన్స్‌లో (Oscar Nominations) షార్ట్‌లిస్ట్‌ జాబితాలో (Oscars 2023 Shortlists) చోటుదక్కించుకున్నది. పది విభాగాల్లో ఎంపిక చేసిన సినిమాల జాబితాను అకాడమీ గురువారం ప్రకటించింది. ఇందులో ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ విభాగంలో RRRలోని ‘నాటు నాటు’ (Naatu Naatu) పాట‌కు స్థానం ద‌క్కింది.

Most celebrated - Naatu Naatu is the first Indian song to be listed in Oscar’s Shortlist. Let’s hope for final nomination 🤩#RRRForOscars #NaatuNaatuForOscars #RRRMovie @TheAcademy pic.twitter.com/JcUEHO2y6u

