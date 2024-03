Oscar Awards 2024: అట్టహాసంగా ఆస్కార్‌ వేడుకలు.. పురస్కారాల్లో ఓపెన్‌ హైమర్‌ సినిమా సందడి.. ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపిక, ఉత్తమ నటుడుగా కిలియన్‌ మర్ఫీ (ఓపెన్‌ హైమర్‌), ఉత్తమ నటి ఎమ్మా స్టోన్ (పూర్ థింగ్స్), ఉత్తమ దర్శకుడిగా క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌ (ఓపెన్‌ హైమర్‌).. విజేతల పూర్తి వివరాలు ఇవిగో..

Oscar Awards 2024 (Credits: X)

Newyork, Mar 11: సినీ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా పరిగణించే ఆస్కార్‌ (Oscar Awards 2024) అవార్డుల వేడుక అట్టహాసంగా సాగుతున్నది. అమెరికాలోని లాస్‌ ఏంజిల్స్‌ డాల్బీ థియేటర్‌ వేదికగా 96వ అకాడమీ అవార్డుల కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఈ వేడుకల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌ తెరకెక్కించిన బయోగ్రాఫికల్‌ థ్రిల్లర్‌ 'ఓపెన్‌ హైమర్‌' (Oppenheimer) సత్తా చాటింది. ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ దర్శకుడితో సహా పలు అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. విజేతల పూర్తి వివరాలు ఇవిగో..

Oscars 2024 Winners: బెస్ట్ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డు గెలుచుకున్న ది బాయ్ అండ్ ది హెరాన్

To close out the night, the Academy Award for Best Picture goes to... 'Oppenheimer'! #Oscars pic.twitter.com/nLWam9DWvP — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Best Actor in a Leading Role goes to Cillian Murphy! #Oscars pic.twitter.com/4BgQJpd6Ou — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

And the Oscar for Best Actress goes to... Emma Stone! #Oscars pic.twitter.com/IbKHKWSiby — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

అవార్డులు ఇవిగో..