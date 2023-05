Mumbai, May 28: గత కొన్నేళ్లుగా సిల్వర్ స్క్రీన్ పై బయోపిక్స్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు, రాజకీయ నాయకులు, హీరోలు, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్, మాపియా డాన్స్ ఇలా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఏదైనా ఆకట్టుకునే అంశం ఉంటే.. ఆయా దర్శక, నిర్మాతలు, హీరోలు అటువంటి సబ్జెక్ట్స్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారు. ఇప్పటికే బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని ఇండస్ట్రీస్‌లో గత కొన్నేళ్లుగా ఇలాంటి సినిమాలను తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో తన ముప్పావు జీవితాన్ని జైల్లో గడిపిన స్వాతంత్య్ర వీరుడు సాహసి అయిన వీర్ సావర్కర్ (Swatantrya Veer Savarkar) జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించబోతున్నారు. ఆయన 140వ జయంతి పురస్కరించుకొని ‘స్వతంత్య్ర్ వీర్ సావర్కర్’ టీజర్‌ ను విడుదల చేశారు.

'SWATANTRYA VEER SAVARKAR' TEASER OUT NOW... To mark the 140th birth anniversary of #VeerSavarkar, Team #SwatantryaVeerSavarkar - which stars #RandeepHooda in the title role - unveils its first teaser… #RandeepHooda makes his directorial debut with the biopic.… pic.twitter.com/3NWMrip1g5

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 28, 2023