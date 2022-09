Hyderabad, SEP 17: దక్షిణాదిన అగ్ర క‌థానాయిక‌గా పేరు పొందిన న‌టి త‌మ‌న్నా (Tamannaah). వ‌రుస పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ల‌తో బిజీ బిజీగా గ‌డుపుతున్నారు. ప్ర‌స్తుతం తమన్నా న‌టించిన ‘బ‌బ్లీ బౌన్స‌ర్’(Bubbly Bouncer) సినిమా విడుద‌లకు సిద్ధంగా ఉంది. బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ మ‌ధుర్ బండార్క‌ర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలో (OTT) విడుద‌ల కానుంది. తెలుగు, త‌మిళ‌, హిందీ భాష‌ల్లో సెప్టెంబ‌ర్ 23 నుండి ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ సంస్థ డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌లో (Disney +Hotstar) ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం హైద‌రాబాద్‌లోని అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోస్‌లో (Annapurna Studio)ప్రెస్‌మీట్ నిర్వ‌హించింది. అయితే ఈ ప్రెస్‌మీట్ అనంత‌రం త‌మ‌న్నా బౌన్స‌ర్లు తెలుగు సినీ జ‌ర్న‌లిస్టుల‌పై దాడి చేశారు.

Senseless overaction by #Tamannaah’s bodyguards.

They attacked two Telugu media people at #BabliBouncer media meet in Hyd today. All after media asked to click pictures of Tamannaah.@tamannaahspeaks pic.twitter.com/wtljI5kQwM

— Daily Culture (@DailyCultureYT) September 17, 2022