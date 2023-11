Hyderabad, NOV 04: బోయపాటి(Boyapati) దర్శకత్వంలో రామ్ ఊర మాస్ గా మారి వచ్చిన సినిమా స్కంద(Skanda). శ్రీలీల, సయీ మంజ్రేకర్ హీరోయిన్స్ గా, శ్రీకాంత్ ముఖ్య పాత్రలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 28న థియేటర్స్ లో రిలీజయి పర్వాలేదనిపించింది. ఫుల్ మాస్, యాక్షన్ తో ఉండటంతో సినిమా కేవలం మాస్ ఆడియన్స్ కి మాత్రమే నచ్చింది. తాజాగా స్కంద సినిమా నవంబర్ 2 నుంచి డిస్నీప్లస్ హాట్ స్టార్ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. అయితే ఓటీటీలో ఈ సినిమాని చూసిన వాళ్ళు సినిమాలో క్లైమాక్స్ ఫైట్ లో ఒక షాట్ లో రామ్ కి (RAM) బదులు డైరెక్టర్ బోయపాటి (Boyapati) చేసినట్టు కనిపెట్టారు. సినిమాలో బోయపాటి ఉన్న షాట్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. దీంతో పలువురు దీనిపై ట్రోల్స్, మీమ్స్ వేశారు. ఎడిటింగ్ లో చూసుకోలేదా, రామ్ కి డూప్ గా (Boyapati Trolls) నటించారా? మేకింగ్ వీడియోని ఇందులో కలిపారా అని ప్రశ్నిస్తూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. తాజాగా బోయపాటిపై వస్తున్న ట్రోల్స్ కి రామ్ గట్టిగానే స్పందించాడు.

22.04.23 I still remember..it was one of the hottest days during the peak of summer..this was my feet after filming this episode on the 3rd day of the 25days..couldn’t walk properly..went away for a bit after it started to bleed..so My Director wanted to get the shot right n did… https://t.co/8cSOTW2H7b pic.twitter.com/4DXF0DYDFn

— RAm POthineni (@ramsayz) November 4, 2023