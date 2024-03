Chennai, March 02: తమిళ్ సీనియర్ నటుడు శరత్ కుమార్ కూతురిగా తమిళ్ లో పొడా పోడి సినిమాతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar). ఓ పక్క హీరోయిన్ గా సినిమాలు చేస్తూనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేసింది. హీరోయిన్ గా కంటే కూడా వరలక్ష్మీ (Varalaxmi Sarathkumar) విలన్ గానే ఎక్కువ సక్సెస్ అవ్వడంతో హీరోయిన్ వదిలేసి లేడీ విలన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా, ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీ అయింది. తెలుగులో క్రాక్, వీరసింహ రెడ్డి, నాంది.. లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలతో ప్రేక్షకులని మెప్పించింది. సౌత్ లోని అన్ని భాషల్లో వరుస సినిమాలు చేస్తూ ఇప్పటికే 50 సినిమాలు పూర్తి చేసేసింది. ఈ తమిళ్ భామకు 38 ఏళ్ళు వచ్చినా పెళ్లి గురించి మాట్లాడేది కాదు. పెళ్లి గురించి అడిగినా సమాధానం చెప్పలేదు. తాజాగా నిశ్చితార్థం చేసుకొని (Varalaxmi Sarathkumar Engagement) ఫొటోలతో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.

Congratulations @varusarath5 who got engaged 💍 to #NicolaiSachdev in Mumbai, in the presence of family and friends 💐💐💐 #Varu ❤️ pic.twitter.com/bpzcEn8XXP

— sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) March 2, 2024