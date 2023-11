Varun - Lavanya Wedding: ఒక్కటైన సెలబ్రెటీ కపుల్, ఇటలీలో ఘనంగా వివాహ వేడుక, సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు వైరల్

Hyderabad, NOV 02: వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలు (Varun tej-Lavanya Tripathi) వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. లావణ్య మెడలో వరుణ్ మూడు ముళ్లు వేసి, ఏడు అడుగులు నడిచారు. దాంతో ఈ ప్రేమ జంట ఒక్కటైంది. పెళ్లి తంతు (wedding) ముగిశాక ఇద్దరూ దేవుడికి నమస్కరించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ (Viral) అయ్యింది. వరుణ్ లవ్ జంటకు అంతా శభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. వేద‌ మంత్రాల సాక్షిగా బుధవారం రాత్రి ఇటలీలోని టస్కనీలో వీరి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జ‌రిగింది. ఈ వేడుక‌కు ఇరు కుటుంబాలు, బంధుమిత్రులు స‌హా టాలీవుడ్ సెల‌బ్రిటీలు హాజ‌ర‌య్యారు.

Your blessings are earnestly sought for the newly married couple, Varun Tej Konidela and Lavanya Konidela.@IAmVarunTej@Itslavanya pic.twitter.com/UZLD8lulr4

— Naga Babu Konidela (@NagaBabuOffl) November 1, 2023