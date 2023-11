Hyderabad, NOV 12: దీపావళి పండగని టాలీవుడ్ (Tollywood Diwali) సెలబ్రిటీలంతా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక మెగా ఫ్యామిలీ టాలీవుడ్ స్టార్స్ (Tollywood Stars) అందరికి చిరంజీవి ఇంటి ఒక దివాళీ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ దివాళీ బ్యాష్‌ని రామ్ చరణ్ (Ram Charan), ఉపాసన హోస్ట్ చేశారు. నిన్న రాత్రి జరిగిన ఈ పార్టీకి మహేష్ నమ్రత దంపతులు, ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) ప్రణతి, వెంకీ మామ, సుధీర్ బాబు, మంచు లక్ష్మి.. ఇలా పలువురు తమ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి వచ్చి సందడి చేశారు. ఇక ఈ పార్టీకి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

#RamCharan's Diwali Bash for Friends & Family Last Night at ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥@AlwaysRamCharan @urstrulyMahesh @VenkyMama @tarak9999 pic.twitter.com/fIYi4uFFGc

