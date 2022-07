Hyderabad, July 29: మాస్ రాజా రవితేజ (Raviteja)నటిస్తున్న ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’ (Ramarao on duty) ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి బజ్ మధ్య రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అయితే ఇలాంటి సమయంలో చిత్ర యూనిట్’కు గట్టి షాక్ తగిలింది. ఈ సినిమా నుండి ఓ వీడియో సీన్ సోషల్ మీడియాలో(Social media) ప్రత్యక్షం కావడంతో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ చిత్ర యూనిట్ ఆందోళన చెందుతోంది. రవితేజ డిప్యూటీ కలెక్టర్ పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలోని పలు సీన్స్ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమవ్వడంతో చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు టెన్షన్ పడుతున్నారు. రిలీజ్‌కు ముందు రోజు ఇలా తమ సినిమాలోని సీన్స్ లీక్ (scene leaked) కావడంపై వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ సీన్ ను చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే అంత క్లారిటీగా లేకపోయినప్పటికీ, రవితేజ మాత్రం పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ చెప్తున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయాలపై సెటైరికల్‌ గా ఈ డైలాగ్ ఉంది.

#RamaRaoOnDuty : This Leaked Bit has started circulating in social media!#RamaRaoOnDutyFromJuly29th pic.twitter.com/HDfissMVWQ

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) July 28, 2022