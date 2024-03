Hyderabad, March 29: టాలీవుడ్ మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ (Vishwak Sen) పుట్టినరోజు కావడంతో.. నేడు తన కొత్త సినిమాల నుంచి అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం విశ్వక్ సేన్ ‘గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి’ అనే మాస్ కమర్షియల్ మూవీలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పాటు కల్ట్, VS10, VS12 మూవీస్ చేస్తున్నారు. వీటిలో VS12 మూవీని షైన్ స్క్రీన్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. నేడు విశ్వక్ బర్త్ డే (Vishwak Sen Birthday) సందర్భంగా ఈ మూవీ టైటిల్ ని అనౌన్స్ చేసారు. ఈ సినిమాకి ‘లైలా’ (Laila) అనే టైటిల్ ని పెట్టారు. మూవీలో లైలా మరెవరో కాదు విశ్వక్ సేనే. ఈ మూవీలో విశ్వక్ లేడీ గెటప్ లో కనిపించబోతున్నారట. మాస్ అపిరెన్స్ తో కమర్షియల్ గా మంచి ఇమేజ్ ని సొంతం చేసుకున్న విశ్వక్.. అప్పుడప్పుడు ప్రయోగాలు కూడా చేస్తుంటారు. ఈక్రమంలోనే గామి, అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం, ఓరి దేవుడా, ముఖచిత్రం వంటి సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూ.. నటుడిగా తన వేర్సాటిలిటీని పరీక్షించుకుంటూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే లైలా కూడా చేస్తున్నారు.

The MASS KA DAS of the box office is turning the tables and taboos & coming as the elegant and graceful #Laila 🌸

Check out the Title announcement video now!

▶️ https://t.co/KRumHtaB9y

Happy birthday, @VishwakSenActor ❤‍🔥

Directed by @RAMNroars

Starring #AkankshaSharma… pic.twitter.com/hDeVg7veBv

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) March 29, 2024