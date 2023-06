Gitanjali Aiyar Passed Away: మూడుదశాబ్దాల పాటూ దేశప్రజలకు వార్తలు వినిపించిన ఆమె ఇక లేరు, తొలితరం ఇంగ్లీష్ న్యూస్ రీడర్‌ గీతాంజలీ అయ్యర్ మరణంపై కేంద్రమంత్రి సంతాపం

New Delhi, June 08: దేశంలో తొలితరం మహిళా ఇంగ్లిష్‌ న్యూస్‌ యాంకర్లలో (News anchor) ఒకరైన గీతాంజలి అయ్యర్‌ (Gitanjali Aiyar) కన్నుమూశారు. గతకొంతకాలంగా పార్కిన్సన్స్‌ వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆమె.. బుధవారం సాయంత్రం తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె మృతిపట్ల కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ (Anurag Thakur) సంతాపం తెలిపారు. దూరదర్శన్ (Doordarshan)‌, ఆల్‌ ఇండియా రేడియోలో మొదటి ఇంగ్లిష్ న్యూస్‌ యాంకర్లలో (English news presenter) ఆమె ఒకరని చెప్పారు. దూరదర్శన్‌కు ఆమె చేసిన సేవలను కొనియాడారు. గీతాంజలి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

Deeply saddened to hear about the passing of Gitanjali Aiyar, one of the first and finest English news anchors on Doordarshan and All India Radio.

A trailblazer & pioneer, she brought credibility, professionalism, and a distinct voice to every news report, leaving an indelible… pic.twitter.com/MvaR7kgLmB

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 7, 2023