New Delhi, DEC 08: బ్యాట్‌ ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉండే పొట్టి క్రికెట్‌లో (Cricket) బ్యాటర్ల బాదుడుకు బంతి చిన్నబోవాల్సిందే. టీ20లలోనే బాదుడుకు రికార్డులు కనుమరుగవుతున్న క్రమంలో పుట్టుకొచ్చిన టీ10 (T-10) ఫార్మాట్‌లో కూడా సరికొత్త రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి. 60 బంతులు మాత్రమే ఉండే ఈ లీగ్‌లో బ్యాటర్ల బాదుడు మామూలుగా ఉండదు. తాజాగా ఓ క్రికెటర్‌.. 43 బంతుల్లోనే ఏకంగా డబుల్‌ సెంచరీ (193 నాటౌట్‌) చేసినంత పనిచేశాడు. ఇందులో 22 సిక్సర్లు, 14 బౌండరీలున్నాయి. అంటే 43 బంతుల్లో 36 సార్లు అతడు ఆడిన బంతి బౌండరీ లైన్‌ దాటింది. ఈ వీరబాదుడు బాదిన బ్యాటర్‌ పేరు హమ్జా సలీమ్‌ దార్‌. యూరోపియన్‌ క్రికెట్‌ టీ10 లీగ్‌లో భాగంగా హమ్జా (Hamza Saleem Dar) ఈ రికార్డు నమోదుచేశాడు. యూరోపియన్‌ క్రికెట్‌ టీ10 మ్యాచ్‌లో భాగంగా కాటలున్యా జాగ్వార్‌ వర్సెస్‌ సోహల్‌ హాస్పిటాల్టెట్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో హమ్జా ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗞𝗡𝗢𝗖𝗞!🤯

Hamza Saleem Dar's 43-ball 1️⃣9️⃣3️⃣ not out is the highest individual score in a 10-over match.😍 #EuropeanCricket #EuropeanCricketSeries #StrongerTogether pic.twitter.com/4RQEKMynu2

— European Cricket (@EuropeanCricket) December 6, 2023