New Delhi, March 17: ఢిల్లీలోని ఈడీ ఆఫీసులో ఎమ్మెల్సీ కవితను (BRS MLC K Kavitha) ఆమె భర్త అనిల్, మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్ (KTR), హరీశ్ రావుతో (Harish Rao) పాటు జీవన్ రెడ్డి, వద్దిరాజు రవిచంద్ర, న్యాయవాది మోహిత్ రావు కలిశారు. కవిత యోగక్షేమాలను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. న్యాయపోరాటం చేద్దామని, ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పారు. కవితను కలవడానికి ముందు సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదులను కలిశారు కేటీఆర్. ఎమ్మెల్సీ కవితకు రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టు రిమాండ్‌ విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఏడు రోజులు కస్టడీకి అనుమతిస్తూ నిన్న తీర్పు ఇచ్చింది. లిక్కర్‌ పాలసీ మనీ లాండరింగ్‌ కేసులో కవిత పాత్ర ఉందని కోర్టుకు ఈడీ చెప్పింది.

#WATCH | Delhi: BRS working president KT Rama Rao leaves the ED office after meeting BRS MLC K Kavitha.

On March 16, Delhi's Rouse Avenue court granted custody remand of BRS MLC K Kavitha to ED till 23 March in connection with the Delhi Excise policy case. pic.twitter.com/E5mu3ncYVj

— ANI (@ANI) March 17, 2024