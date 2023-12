Lucknow, DEC 10: బహుజన సమాజ్ పార్టీ అధినేత్రి మాయావతి (BSP Chief Mayawati) ఆదివారం సంచలన ప్రకటన జారీ చేశారు. తన రాజకీయ వారసుడిగా తన మేనల్లుడు ఆకాష్ ఆనంద్ (Akash Anand) అని ప్రకటించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పార్టీని పునర్నిర్మించే సవాలు ఆకాష్ స్వీకరించారని మాయావతి చెప్పారు. లక్నోలో జరిగిన బీఎస్పీ అఖిల భారత పార్టీ సమావేశంలో మాయావతి (Mayawati Successor) ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. మాయా వతి ఐదేళ్లపాటు యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. 2012 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ చేతిలో ఓడిపోవడంతో బీఎస్సీ పునరావృతం చేయడంలో విఫలమైంది. అప్పటి నుంచి యూపీ అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ పనితీరు ఘోరంగా మారింది.

ఆకాష్ ఆనంద్ ప్రస్తుతం బీఎస్పీ జాతీయ సమన్వయకర్తగా ఉన్నారు. కీలకమైన లోక్‌సభ ఎన్నికలు 2024కి ముందు మాయావతి ఈ ప్రకటన చేశారు. ఆకాష్ ఆనంద్ మాయావతి తమ్ముడు ఆనంద్ కుమార్ కుమారుడు (Mayawati Nephew Akash Anand). రాజవంశ రాజకీయాలను నిరంతరం విమర్శించే మాయావతి, 2019వ సంవత్సరంలో ఆమె సోదరుడు ఆనంద్ కుమార్‌ను పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడిగా నియమించారు. ఆమె మేనల్లుడు ఆకాష్‌ను జాతీయ సమన్వయకర్తగా నియమించారు.

VIDEO | "The whole 'Bahujan Samaj' is happy," says BSP UP president @PalVishwnathbsp in response to a media query on Mayawati declaring her nephew Akash Anand as her successor. pic.twitter.com/8lsYijAcEk

— Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2023