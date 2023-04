తెలంగాణా తన చరిత్రలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతూ, అత్యాధునిక లక్షణాలతో, ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో నిర్మించిన రాష్ట్ర పరిపాలన నాడీ కేంద్రమైన సెక్రటేరియట్ యొక్క కొత్త భవనాన్ని ఆదివారం ప్రారంభించింది. ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు ఆరో అంతస్తులోని తన ఛాంబర్‌లో కుర్చీ వేసి కొన్ని ఫైళ్లపై సంతకాలు చేసి కాంప్లెక్స్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకుల బృందం వేద మంత్రోచ్ఛారణలతో క్రతువులను నిర్వహించారు.

ఆదివారం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా, తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, వారి ఆత్మగౌరవం, తెలంగాణ ప్రతిష్టను పెంచడానికి సచివాలయాన్ని నిర్మించామని తెలిపారు. . ఇది యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి గొప్ప సందర్భం, గర్వించదగ్గ తరుణం అని చంద్రశేఖర్ రావు అన్నారు. తక్కువ వ్యవధిలో నిర్మించిన సచివాలయం జాతి ఖ్యాతిని పొంది ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైందని ముఖ్యమంత్రి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దృఢ సంకల్ప శక్తితో స్వార్థ ప్రయోజనాల వర్గాల ద్వారా ఏర్పడిన అడ్డంకులు, భయాందోళనలను అధిగమించి ఇదంతా సాధించామని ఆయన అన్నారు.

సచివాలయం అధునాతన సాంకేతిక ప్రమాణాలను ఉపయోగించి, భవిష్యత్ తరాల పరిపాలన అవసరాలను తీర్చడానికి నిర్మించామని. ఇది దేశంలోని మొట్టమొదటి పర్యావరణ అనుకూలమైన మెగా నిర్మాణం, ఇది అన్ని తాజా నిర్మాణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంది , అనేక ప్రత్యేకమైన , ప్రత్యేక లక్షణాలతో అమర్చబడిందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.

Join us as we witness history in the making! Watch Live: Inauguration Ceremony of Dr. B.R. Ambedkar Telangana State Secretariat. #PrideOfTelangana https://t.co/JTbnKopdez

— BRS Party (@BRSparty) April 30, 2023