Madhya Pradesh: కునో నేషనల్ పార్కులో ఐదు చీతాలకు జన్మనిచ్చిన గామిని, మొత్తం 26కు చేరిన చీతాల సంఖ్య (ఫోటోలు, వీడియో ఇదుగోండి)

opal, March 10: మధ్యప్రదేశ్‌లోని కునో జాతీయ పార్కు (Kuno National Park)లో ‘గామిని’ అనే దక్షిణాఫ్రికా చీతా ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేందర్‌ యాదవ్‌ (Bhupender Yadav) ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా వెల్లడించారు. దక్షిణాఫ్రికాలోని త్స్వాలు కలహరి రిజర్వ్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ఈ ఆడ చీతా (ఐదేళ్లు) ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో కునో పార్కులో జన్మించిన చీతా కూనల సంఖ్య 13కి చేరిందన్నారు. గామిని భారత గడ్డపై ప్రసవించిన నాలుగో చీతా కాగా.. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చిన చీతాల్లో మొదటిదన్నారు. చీతాలకు అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి వాటి వృద్ధిని పెంపొందించేందుకు కృషిచేసిన అటవీ శాఖ అధికారులు, వైద్యులు, ఫీల్డ్‌ సిబ్బందిని ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి అభినందించారు. ఈ కూనలతో పాటు కునో జాతీయ పార్కులో మొత్తం చీతాల సంఖ్య 26కి చేరిందన్న మంత్రి.. వీటి సంఖ్య మరింత వృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు.

High Five, Kuno!

Female cheetah Gamini, age about 5 years, brought from Tswalu Kalahari Reserve, South Africa, has given birth to 5 cubs today.

This takes the tally of the Indian born cubs to 13. This is the fourth cheetah litter on Indian soil and the first litter of… pic.twitter.com/2II0QIc7LY

