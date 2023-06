Kalyanam at Yellamma Devasthanam: నేడు బల్కంపేట్‌ ఎల్లమ్మ కల్యాణం.. ఆలయం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

Hyderabad, June 19: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (Telugu States) ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం బల్కంపేట్‌ (Balkampet) ఎల్లమ్మ (Yellamma) కల్యాణం నేడు. ఈ సందర్భంగా సోమ, మంగళవారాల్లో ఆలయం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు (Traffic Restrictions) విధిస్తున్నట్లు నగర ట్రాఫిక్‌ అదనపు సీపీ సుధీర్‌బాబు వివరించారు. సోమవారం కల్యాణోత్సవం, మంగళవారం రథోత్సవ కార్యక్రమాలుంటాయని తెలిపారు. కల్యాణం సందర్భంగా ఆలయం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.

In view of Balkampet Yellamma Kalyanam at Yellamma Devasthanam, @HYDTP have announced traffic restrictions at Balkampet from Monday to Wednesday.#Hyderabad https://t.co/PoM28OwW2E

