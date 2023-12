Mumbai Firing: ముంబైలో కాల్పుల కలకలం, 16 రౌండ్లు ఫైర్ చేసిన వ్యక్తి, ఒకరు మృతి, ముగ్గురికి గాయాలు

Mumbai, DEC 24: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని (Mumbai Firing) కుర్లా సబర్బన్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఓపెన్ ఫైర్’లో ఒక వ్యక్తి మరణించగా, మరొక ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయని ఆదివారం పోలీసులు తెలిపారు. సుమారు మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు చున్నాభట్టిలోని ఆజాద్ గల్లీ (Azad galli) ప్రాంతంలో చోటు చేసుకున్నది. స్థానికులపై ఒక వ్యక్తి జరిపిన కాల్పుల్లో మరణించిన (Mumbai Firing) వ్యక్తిని సుమిత్ యెరుంకర్‌గా గుర్తించినట్లు చున్నాభట్టి పోలీసు అధికారి ఒకరు చెప్పారు.

#Mumbai | 16 rounds fired in which 1 got killed and 4 others are injured. 9 teams have been formed by #MumbaiPolice & they are searching for accused persons. The reason for firing is personal rivalry.#crime #CrimeNews #MumbaiCrime #firing #shootout #Maharashtra pic.twitter.com/jDNSU54fYt

— Mumbai Tez News (@mumbaitez) December 24, 2023