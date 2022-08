New Delhi, AUG 03: ఏడేళ్ల వయసులోనే తలకు మించిన బాధ్యతను మోస్తున్నాడో బాలుడు. తండ్రి ప్రమాదానికి గురై ఇంట్లో ఉంటే.. అతడి స్థానంలో పనిచేస్తూ, కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ బాలుడికి సంబంధించిన అంశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా (viral)మారింది. తండ్రిగా అండగా నిలబడటంతోపాటు, కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నందుకు నెటిజన్లు ఆ బాలుడ్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. రాహుల్ మిట్టల్ (Rahul mittal) అనే సామాజిక కార్యకర్త తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ వివరాల్ని షేర్ చేశారు. అయితే, బాలుడికి సంబంధించిన పేరు, ఇతర వివరాలు వెల్లడించలేదు. రాహుల్ ట్విట్టర్ ప్రకారం.. ఏడేళ్ల ఒక బాలుడి (7-Year-Old Boy) తండ్రికి ఇటీవల యాక్సిడెంట్ జరిగింది. అతడి తండ్రి జొమాటో డెలివరీ బాయ్‌గా(Zomato Delivery) పని చేసేవాడు. కానీ, ప్రస్తుతం అతడు ఫుడ్ డెలివరీ చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది.

This 7 year boy is doing his father job as his father met with an accident the boy go to school in the morning and after 6 he work as a delivery boy for @zomato we need to motivate the energy of this boy and help his father to get into feet #zomato pic.twitter.com/5KqBv6OVVG

