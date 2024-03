Swami Smaranananda Maharaj No More: రామకృష్ణ మిషన్ అధ్యక్షుడు స్వామి స్మరణానంద శివైక్యం.. కోల్‌ కతాలోని రామకృష్ణ మిషన్ సేవా ప్రతిష్ఠాన్ దవాఖానలో తుదిశ్వాస.. నివాళులు అర్పించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

Hyderabad, Mar 27: రామకృష్ణ మిషన్ (Ramakrishna Mission) అధ్యక్షుడు స్వామి స్మరణానంద మహారాజ్ (95) (Swami Smaranananda Maharaj) మంగళవారం రాత్రి శివైక్యం చెందారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. రామకృష్ణ మఠం మరియు రామకృష్ణ మిషన్ -బేలూరు మఠం ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. కోల్‌ కతాలోని రామకృష్ణ మిషన్ సేవా ప్రతిష్ఠాన్ ఆసుపత్రిలో మంగళవారం రాత్రి 8:14 గంటల సమయంలో స్మరణానంద మహాసమాధికి చేరుకున్నారని, తీవ్ర విచారంతో ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నామని బేలూరు మఠం పేర్కొంది. స్వామి స్మరణానంద యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్‌ తో జనవరి 29న దవాఖానలో చేరారు.

With deep sorrow we announce the passing away of Swami Smarananandaji, President of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, on Tuesday, 26 March 2024 at 8:14 pm at Ramakrishna Mission Seva Pratishthan hospital, Kolkata. He was 94. #belurmath pic.twitter.com/iFpHugQBA8

Srimat Swami Smaranananda ji Maharaj, the revered President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission dedicated his life to spirituality and service. He left an indelible mark on countless hearts and minds. His compassion and wisdom will continue to inspire generations.

I had… pic.twitter.com/lK1mYKbKQt

— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2024