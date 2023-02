P&H High Court: పరస్పర అంగీకారంతో పెళ్లికి ముందు సెక్స్ చేస్తే తప్పుకాదు, పంజాబ్&హర్యానా హైకోర్టు సంచలన తీర్పు, పెళ్లయ్యాక కూడా ఆ వ్యక్తితో లైంగిక సంబంధం కొనసాగించినప్పుడు మాత్రమే

Chandigarh, FEB 15: పెళ్లిపేరుతో లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డ కేసులో (Consent On Pretext Of Marriage) కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది పంజాబ్ & హర్యానా హైకోర్టు. నిందితుడికి పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా అతనితో బాధితురాలు లైంగిక సంబంధం కొనసాగిస్తే (Continues Relationship With Man)...అది రేప్ కిందకు రాదని స్పష్టం చేసింది. ఓ కేసులో విచారణ చేపట్టిన కోర్టు... ఈ మేరకు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ట్రయల్ కోర్టు దోషిగా తేల్చిన వ్యక్తిపై అభియాగాలను కొట్టివేసింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని లైంగికంగా వాడుకున్న వ్యక్తికి వేరే మహిళతో పెళ్లయిన తర్వాత కూడా లైంగిక సంబంధం కొనసాగిస్తే ఆరోపణల్లో బలం ఉండదని తెలిపారు న్యాయమూర్తులు.

Allegation Of ‘Rape On Pretext Of Marriage’ Gets Shattered When Woman Continues Sexual Relationship With Man Even After His Marriage: P&H High Court https://t.co/pxTDHHViik

— Live Law (@LiveLawIndia) February 15, 2023