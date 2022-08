Bhopal, AUG 03: రేప్ కేసులో (Rape case)జైలుకు వెళ్లొచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ నిందితుడికి బుద్దిరాలేదు. అప్పటికే యువతిని అత్యాచారం చేసినందుకు రెండేళ్లు జైల్లో ఉండివచ్చిన వ్యక్తి....మళ్లీ అదే యువతిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. అంతేకాదు తనపై పెట్టిన కేసును వెనక్కు తీసుకోకపోతే చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడు. తన స్నేహితుడితో కలిసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డట్లు యువతి ఫిర్యాదు ఇవ్వడంలో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్ (Madhya pradesh) లోని జబల్‭పూర్ (jabalpur) జిల్లా‭లో జరిగిందీ దారుణం. మహిళపై అత్యాచారం చేయడంతో పాటు తనపై పెట్టిన రేప్ కేసును (rape case) ఉపసంహరించుకోవాలంటూ బెదిరించాడు. బాధితురాలు మరోసారి పోలీసుల్ని ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

#Bhopal: A 19-year-old woman was allegedly raped by a person who was released on bail recently for raping the same woman two years back. Then the victim was a minor. pic.twitter.com/ycmWX7WGQ7

— IANS (@ians_india) August 3, 2022