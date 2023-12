Danish Ali Suspended: బీఎస్పీ ఎంపీ డానిష్ అలీపై సస్పెన్షన్ వేటు, పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నందుకు చర్యలు, రాహుల్‌ తో స్నేహం, మహువాకు మద్దతుతో వార్తల్లో నిలిచిన డానిష్

New Delhi, DEC 09: గత పార్లమెంట్‌ సమావేశాల సందర్భంగా బీజేపీ ఎంపీ రమేష్ బిధూరి (Ramesh Bidhuri) నుంచి మతపరమైన దూషణలు ఎదుర్కొన్న బీఎస్పీ ఎంపీ డానిష్ అలీ (MP Danish Ali) ని ఆ పార్టీ బహిష్కరించింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నట్లు (Suspended From BSP) మాయావతి నేతృత్వంలోని బీఎస్పీ పేర్కొంది. ఈ మేరకు శనివారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ‘పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడకూడదని మీకు గతంలోనే స్పష్టంగా చెప్పాం. పార్టీ కోసం పని చేసే షరతుతో అమ్రోహా నుంచి టిక్కెట్ ఇచ్చాం. అయితే ఆ సమయంలో చేసిన వాగ్దానాలను మీరు మర్చిపోయారు. అందుకే మిమ్మల్ని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాం’ అని అందులో పేర్కొంది. అయితే ఎంపీ డానిష్ అలీ (MP Danish Ali) సస్పెన్షన్‌కు నిర్దిష్ట కారణాన్ని వెల్లడించలేదు.

అయితే తాను ఎలాంటి పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడలేదన్నారు ఎంపీ డానిష్ అలీ. బీజేపీ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై పోరాడుతున్నానని, ఇకపై కూడా తన పోరాటం కొనసాగిస్తానని చెప్పారు. బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి తీసుకున్న నిర్ణయం దురదృష్టకరమన్నారు.

#WATCH | On his suspension from the Bahujan Samaj Party, MP Danish Ali says, "...Her (BSP chief Mayawati) decision is unfortunate. I have never engaged in any kind of anti-party activities. The people of my Amroha are witness to this. I have opposed the anti-people policies of… https://t.co/7YbNQTdBt9 pic.twitter.com/ksUapXKvGm

— ANI (@ANI) December 9, 2023