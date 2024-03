Calcutta High Court: డార్లింగ్ అని పిలిచినందుకు కానిస్టేబుల్‌ కు మూడు నెలల జైలుశిక్ష, సంచలన తీర్పు ఇచ్చిన కలకత్తా హైకోర్టు

Kolkata, March 03: పరిచయం లేని మహిళను ‘డార్లింగ్’ అని పిలవడం లైంగిక వేధింపేనని (sexual harassment) కలకత్తా హైకోర్టు (Calcutta High Court) స్పష్టం చేసింది. అలా పిలిచిన వ్యక్తులను 354ఏ, 509 సెక్షన్ల కింద నేరస్థులుగా పరిగణించవచ్చని తెలిపింది. ఈ మేరకు పోర్టు బ్లెయిర్‌లోని హైకోర్టు బెంచ్‌ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ జై సేన్‌గుప్తా తీర్పు వెలువరించారు. గతేడాది అండమాన్‌ నికోబార్‌లోని మాయాబందర్‌ ప్రాంతంలో దుర్గా పూజ సందర్భంగా పోలీసు సిబ్బంది బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. వారిలో ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్‌ దగ్గర్లోని వీధిలైటు వద్దకు వెళుతుండగా.. మద్యం మత్తులో జనక్‌ రామ్‌ అనే వ్యక్తి ఆమెను డార్లింగ్‌ (darling) అని పిలవడంతోపాటు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. అతడిపై మహిళా కానిస్టేబుల్‌ ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది.

[IPC 354A] Addressing Unknown Lady As 'Darling' Is Patently Offensive, Amounts To Using Sexually Coloured Remark: Calcutta High Court | ⁦@Srinjoy77⁩https://t.co/nxPOzwnfJv

