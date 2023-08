Adhir Ranjan on Modi: ప్రధానిని నీరవ్ మోదీతో పోల్చిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ అధిర్ రంజన్ చౌదరి, లోక్‌ సభలో గందరగోళం, క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే అంటూ బీజేపీ ఆందోళన

New Delhi, AUG 10: అవిశ్వాస తీర్మానంపై (No Confidence Motion) చ‌ర్చ సంద‌ర్భంగా పార్ల‌మెంట్‌లో మోదీ స‌ర్కార్‌పై విప‌క్ష నేత‌లు విరుచుకుప‌డ్డారు. లోక్‌స‌భ‌లో గురువారం కాంగ్రెస్ ఎంపీ అధీర్ రంజ‌న్ చౌధ‌రి (Adhir Ranjan) ప్ర‌ధాని మోదీపై సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. మోదీని నీర‌వ్ మోదీతో (Nirav Modi) పోల్చ‌డం స‌భ‌లో తీవ్ర గంద‌ర‌గోళానికి దారితీసింది. బ్యాంకుల‌కు వేల కోట్లు లూటీ చేసి పారిపోయిన నీర‌వ్ మోదీ గురించి అధిర్ త‌న ప్ర‌సంగంలో ప్ర‌స్తావించారు. వ్యాపార‌వేత్త నీర‌వ్ మోదీ దేశం విడిచి పారిపోలేద‌ని, కానీ ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ రూపంలో మౌనంగా ఉన్న‌ట్లు అధిర్ ఆరోపించారు.

#WATCH | Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury says "The power of no-confidence motion has brought the Prime Minister in the Parliament today. None of us were thinking about this no-confidence motion. We were only demanding that PM Modi should come to the Parliament and speak on the… pic.twitter.com/LdxWcAuYsr

