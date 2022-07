Mumbai: గుజరాతీ, రాజస్థానీలను ముంబై నుంచి తరిమేస్తే మీకు ఒక్క రూపాయి కూడా మిగలదు, మరాఠీ ప్రజలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన మహారాష్ట్ర గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోష్యారీ

మహారాష్ట్ర గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోష్యారీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై మరాఠీ ప్రజల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ముంబై, థానే నుంచి గుజరాతీ, రాజస్థానీలను పంపించేస్తే ఇక్కడ డబ్బు మిగలదని గవర్నర్‌ ఒక కార్యక్రమంలో అన్నారు. ఆర్థిక రాజధాని అని పిలవబడే ముంబైలో ఒక్క రూపాయి కూడా మిగలదని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోష్యారీ ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, "మహారాష్ట్రలో ముఖ్యంగా ముంబై, థానేలో గుజరాతీలను, రాజస్థానీలను తరిమికొడితే, అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక్క రూపాయి కూడా ఉండదని అన్నారు. ఆర్థిక రాజధాని అని పిలువబడే ఈ ముంబైను ఇకపై ఆర్థిక రాజధాని అని పిలవరు అన్నారు.

గవర్నర్ భగత్ సింగ్ కోష్యారీ ప్రకటనపై శివసేన నేత సంజయ్ రౌత్ స్పందించారు. గవర్నర్ చెప్పిన తీరు ఖండించదగినదని అన్నారు. ముంబై కోసం మహారాష్ట్ర ప్రజలు రక్తాన్ని, చెమటను అందించారు. ప్రతిదీ డబ్బుతో తూకం వేయకూడదు అన్నారు.

ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను బీజేపీ, సీఎం ఖండించాలని రౌత్ అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే వారిని వెనక్కి తీసుకురావాలి. ఆయన నిరంతరం వివాదాస్పద ప్రకటనలు ఇస్తూ మహారాష్ట్ర. మరాఠీ ప్రజలను అవమానిస్తున్నారని అన్నారు.

#WATCH | If Gujaratis and Rajasthanis are removed from Maharashtra, especially Mumbai and Thane, no money would be left here. Mumbai would not be able to remain the financial capital of the country: Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari pic.twitter.com/l3SlOFMc0v

— ANI (@ANI) July 30, 2022