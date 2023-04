New Delhi, April 13: దేశంలో కరోనా (Corona Cases) విజృంభణ కొనసాగుతోంది. గడిచిన 24 గంటల్లో 10వేల 158 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. గత 230 రోజుల్లో ఈ స్థాయిలో కరోనా కేసులు నమోదవ్వడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో దేశంలో యాక్టీవ్ కేసుల (Corona Active Cases) సంఖ్య 44, 998కు చేరాయి. అయితే మరో 12 రోజుల పాటూ కేసుల సంఖ్య ఇదేస్థాయిలో పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కొత్త కేసులు తగ్గుతాయని స్పష్టం చేస్తున్నారు. దేశంలో కరోనా ప్రస్తుతం ఎండెమిక్ దశకు చేరుకుందని తెలిపారు. మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీతో పాటూ పలు రాష్ట్రాల్లో కొత్త కేసులు పెరుగుతున్నాయి. రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 4.42 శాతంగా నమోదు కాగా.. వారం వారీగా పాజిటివిటీ రేటు 4.02 శాతంగా ఉంది. మొత్తం కేసుల్లో యాక్టివ్ కేసులు 0.10శాతంగా ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా కొవిడ్ -19 రికవరీ రేటు 98.71శాతంగా నమోదైంది. మరణాల రేటు 1.19శాతం నమోదైంది.

Covid-19 | India reports 10,158 new cases in last 24 hours; the active caseload stands at 44,998

