Pratapgarh, OCT 05: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని (Uttara pradesh) మరో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకున్నది. ప్రతాప్‌గఢ్‌ జిల్లాలోని (Pratapgarh) ఉద్దా అనే గ్రామంలో ఓ దళితున్ని హత్య చేశారు. దుర్గాపూజ మండపంలోని దేవతా విగ్రహాన్ని తాకినందుకు(Touching Idol) అగ్ర కులస్తులు కొట్టి హత్య చేశారని బాధిత కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. నాలుగు రోజుల కిత్రం జరిగిన ఈ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ఈ హత్యకు కులం కారణం కాదని పైకి చెబుతున్న పోలీసులు.. ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం ( SC, ST Act) కింద కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం. దురాగతంపై జగ్‌రూప్‌ (Jagroop) భార్య మాట్లాడుతున్న వీడియోను ఓ హిందీ న్యూస్‌ పోర్టల్‌ తాజాగా ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. దుర్గా పూజను (Durga pooja) చూసేందుకు తన భర్త సమీపంలోని ఓ ఇంటికి వెళ్లాడని, అక్కడ అతన్ని కొట్టి చంపారని పేర్కొన్నారు. మున్నా, సందీప్‌ అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల పేర్లను కూడా ప్రస్తావించారు. ఆ వీడియోలో మూటకట్టిన జగ్‌రూప్‌ శవం కూడా కనిపిస్తున్నది.

Horrific case of untouchability #Dalit man Jagrup Harijan (50) succumbed to injuries after been beaten with sticks by group of uppercaste men for touching feet of goddess #Durga idol. Incident happened on Sep 30 under Patti police limits of #Pratapgarh. #UttarPradesh pic.twitter.com/Nj0UKe6ti0

