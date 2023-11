Diwali Gift: దీపావళి కానుకగా 7 లక్షల రూపాయల కార్లను ఉద్యోగులకు బహుమతిగా ఇచ్చిన ఫార్మాకంపెనీ యజమాని..

దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ప్రతి కంపెనీ తమ ఉద్యోగులకు బహుమతులు అందజేస్తుంది. ఈ బహుమతులు స్వీట్ల నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు ఉంటాయి, అయితే హర్యానాలోని పంచకులలోని ఒక ఫార్మా కంపెనీ తన ఉద్యోగులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ కంపెనీ తన 12 మంది 'ఉత్తమ ఉద్యోగులకు' వారి స్టార్ పనితీరుకు దీపావళి కానుకగా రూ.7 లక్షల విలువైన టాటా పంచ్ కారును బహుమతిగా అందించింది. కంపెనీ యాజమాన్యం నుండి ఈ అద్భుతమైన దీపావళి బహుమతిని అందుకోవడం పట్ల ఉద్యోగులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కంపెనీ యజమానులు తమ ఉద్యోగులకు కార్లు లేదా ఇళ్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన సందర్భాలు గుజరాత్‌లో మాత్రమే నమోదయ్యాయి. అయితే హర్యానా రాష్ట్రంలో ఇదే మొదటి కేసుగా భావిస్తున్నారు. తమ వాహనాలతో పాటు కార్లను బహుమతిగా అందుకున్న ఉద్యోగుల ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పంచకులలోని మిట్స్‌కార్ట్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ ఉద్యోగులకు ఈ అపూర్వ దీపావళి కానుకను అందించే పనిలో పడింది. కంపెనీ యజమాని ఎం.కె.భాటియా మాట్లాడుతూ.. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉద్యోగులు చేసిన కృషి వల్లే ఈరోజు నేను గొప్ప స్థానానికి చేరుకున్నాను. కొంతకాలం క్రితం నేను నా ఉద్యోగులకు కారు బహుమతిగా ఇస్తానని చెప్పాను. నేను నా వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాను. కారు సొంతం చేసుకోవాలనేది అందరి కల అని, నా ఉద్యోగుల కలను నెరవేర్చాను. నేను వాహనాలు ఇచ్చిన ఉద్యోగులు కంపెనీ ప్రారంభం నుంచి నాతో పాటు పగలు రాత్రి పనిచేసి ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సహకరించారు. ఇప్పుడు వారికి చోటు కల్పిస్తున్నాను.

#WATCH | Panchkula, Haryana: A pharma company owner, M. K. Bhatia, gifts cars to his employees ahead of Diwali. pic.twitter.com/SVrDbAWlc1

— ANI (@ANI) November 4, 2023