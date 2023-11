Fire Accident in Thane: మహారాష్ట్రలో అర్దరాత్రి ఘోర అగ్నిప్రమాదం, పత్తిగోదాములో ఎగిసిపడ్డ మంటలు, ఇద్దరు సజీవ దహనం

Thane, NOV 08: మహారాష్ట్రలోని థానే (Thane) నగరంలో మంగళవారం రాత్రి ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. థానే నగర పరిధిలోని భీవాండిలోని పత్తి గోదాములో (Cotton Godown) మంటలు రాజుకున్నాయి. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఇద్దరు సజీవ దహనమయ్యారు. అగ్నిప్రమాదం (Fire Accident) గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే అగ్నిమాపక వాహనాలు వచ్చి మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

#WATCH | Maharashtra: Two people died after a fire broke out, late on Tuesday, at a cotton warehouse in the Bhiwandi area of Thane. Efforts to douse the fire are underway: Thane Municipal Corporation pic.twitter.com/EIshdAuiCR

— ANI (@ANI) November 7, 2023