Mulayam Singh Yadav Hospitalized: క్షీణించిన ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఆరోగ్యం, గురుగ్రామ్‌ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స, ఐసీయూలో క్రిటికల్‌ గా ఉన్న ములాయం, హుటాహుటిన బయల్దేరి వెళ్లిన అఖిలేష్‌

Gurugram, OCT 02: ఉత్తర ప్రదేశ్‌ మాజీ సీఎం, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (SP) వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్‌ యాదవ్ (Mulayam Singh Yadav) ఆరోగ్యం ఆదివారం క్షీణించింది. దీంతో హర్యానా గురుగ్రామ్‌లోని మేదాంత హాస్పిటల్‌కు (Gurugram hospital) ఆయనను తరలించారు. ఐసీయూ వార్డులో అడ్మిట్‌ చేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఎస్పీ చీఫ్‌ అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ (Akhilesh Yadav) తండ్రి అయిన 82 ఏళ్ల ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ గత కొన్నేళ్లుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అనారోగ్యం వల్ల గత కొన్నేళ్లుగా ఆయన ప్రజల్లోకి రాలేదు. ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ కొన్ని వారాలుగా మేదాంత హాస్పిటల్‌లో (Medantha Hospital) చికిత్స పొందుతున్నారు.

Haryana | SP chief Akhilesh Yadav reaches Medanta hospital in Gurugram where his father & SP leader Mulayam Singh Yadav has been admitted https://t.co/4jAtwMloFX pic.twitter.com/kCCcxbxWOS

— ANI (@ANI) October 2, 2022