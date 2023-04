అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2016 అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో నోరు మూసుకుని ఉండేందుకు పోర్న్ సినీ నటి స్టార్మీ డేనియల్స్‌కు అక్రమంగా డబ్బు చెల్లించారనే ఆరోపణలకు సంబంధించిన క్రిమినల్ కేసులో మంగళవారం మాన్‌హాటన్ కోర్టుకు హాజరయ్యారు. ఇక్కడి కోర్టుకు చేరుకోగానే పోలీసులు ట్రంప్ ను అరెస్ట్ చేశారు. గత వారం మాన్‌హాటన్ గ్రాండ్ జ్యూరీ వారిపై అభియోగాలు మోపింది. ఇదిలా ఉంటే నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తొలి అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ఆయనే. దీంతో పాటు 2024లో మళ్లీ శ్వేతసౌధానికి చేరుకోవాలన్న ఆయన కల కల్ల అయ్యేలా కనిపిస్తోంది.

మాజీ అధ్యక్షుడిపై నేరారోపణ నేపథ్యంలో నగరంలో మద్దతుదారులు, నిరసనకారుల ప్రదర్శనలు జరుగుతాయని భావిస్తున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది. నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తొలి అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌. వాటిని మంగళవారం సమర్పించనున్నారు. ప్రొసీడింగ్స్ క్లుప్తంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. విచారణ సమయంలో ఛార్జీలు చదవబడతాయి. ఈ ప్రక్రియ దాదాపు 10-15 నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023