New Delhi, DEC 22: వచ్చే ఏడాది జనవరి 26న జరిగే గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్ (French President Emmanuel Macron) ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. రిపబ్లిక్ వేడుక‌ల‌కు (Republic Day) హాజ‌రు కావాల‌ని ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ (Narendra Modi) ఆహ్వానించ‌గా ఇమ్మాన్యుయేల్ అంగీక‌రించారు. ఈ మేర‌కు ఫ్రాన్స్ అధ్య‌క్షుడు ట్వీట్ చేశారు. రిప‌బ్లిక్ వేడుక‌ల‌ను మీతో క‌లిసి జ‌రుపుకుంటాన‌ని మాక్రాన్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. మీ ఆహ్వానానికి ప్ర‌త్యేక ధ‌న్య‌వాదాలు అని తెలిపారు

Thank you for your invitation, my dear friend @NarendraModi. India, on your Republic Day, I’ll be here to celebrate with you!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2023