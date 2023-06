New Delhi, June 25: దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీతోపాటు (Delhi) దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం (Heavy Rain) కురుస్తున్నది. దీంతో ఇన్నిరోజులుగా రికార్డు స్థాయి ఎండలతో ఇబ్బంది పడిన ప్రజలకు ఉపశమనం లభించింది. ఆదివారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తున్నది. ఢిల్లీతోపాటు నోయిడా, గురుగ్రామ్‌ (Gurugram), ఫరీదాబాద్‌, ఘజియాబాద్‌లో భారీ వర్షపాతం నమోదయింది.

దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఢిల్లీ, హర్యానా (Haryana), రాజస్థాన్‌లోని (Rajasthan) ఫరూఖ్‌ నగర్‌, కోసాలి, మహేందర్‌గఢ్‌, సొహానా, రెవారి, నార్నౌల్‌, బావల్‌, భివారి, తిజారా, ఖైర్తాల్‌, కోట్‌పుట్లీ, ఆల్వార్‌, విరాట్‌నగర్‌, లక్ష్మాగఢ్‌, రాజ్‌గఢ్‌, నబ్దాయ్‌, భరత్‌పూర్‌, మహావా, బయానా ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తారు వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

#WATCH | Southwest monsoon is active now. It has covered the whole of Maharashtra including Mumbai. Monsoon has also arrived in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi and parts of Haryana, Gujarat, Rajasthan, Punjab and Jammu. It will move forward in the next 2 days and will cover… pic.twitter.com/vjFRtNgZqr

— ANI (@ANI) June 25, 2023