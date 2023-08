Himachal Pradesh Rains: హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వర్ష బీభత్సం, వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన కాలేజీ బిల్డింగ్ వీడియో చూస్తే షాక్

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ మధ్య, భారీ వర్షాల కారణంగా వినాశనం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మేఘాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో ఇప్పటివరకు 37 మంది మరణించారు. కాగా పలువురు తప్పిపోయారు. స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ సెంటర్ ప్రకారం, విపత్తు కారణంగా రాష్ట్రంలో 752 రోడ్లు మూసివేయబడ్డాయి. కల్కా-సిమ్లా రైలు మార్గం బాగా దెబ్బతింది. రాష్ట్రానికి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం సిమ్లా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. అయితే, ఉదయం విడుదల చేసిన వాతావరణ బులెటిన్‌లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉంది. కానీ, మధ్యాహ్నం తర్వాత దాడి చేశారు. ఆగస్టు 15న ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. ఆగస్టు 20 వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

Along with #Himachal, heavy #rains have also lashed #Uttarakhand.

According to official estimates, 52 people died due to #rain-related incidents in this #monsoon season while another 37 people sustained injuries.

Read 👇🏽https://t.co/09a9dGwtAM#Uttarakhandrains… pic.twitter.com/KyTHzyoOFY

— The Indian Express (@IndianExpress) August 14, 2023