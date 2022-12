Himachal Pradesh Assembly Exit Poll Results: హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య హోరా హోరీ పోరుతప్పదు అంటున్న సర్వేలు, బీజేపీపై కాంగ్రెస్ పై చేయి సాధించే చాన్స్..

దేశ సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్స్ గా భావిస్తున్న హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటింగ్‌ నేడు ముగిసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు విడుదల అవుతున్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా 68 శాసనసభ స్థానాలున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో అధికారంలో ఉన్న కాషాయ పార్టీ తిరిగి పవర్‌ లోకి రావడం సవాలుగా మారనుందనే సర్వేలు చెబుతున్నాయి.

గుజరాత్ మళ్లీ బీజేపీ ఖాతాలోకే అంటున్న Republic-PMARQ Exit Polls, రెండవ స్థానంలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ, మూడవ స్థానంలో ఆమ్ ఆద్మీ

1985 నుంచి హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఏ అధికార పార్టీ వెంటనే తిరిగి అధికారంలోకి రాలేదని చరిత్ర చెబుతోంది. గత రెండేళ్లలో తొమ్మిది రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవిచూసిన కాంగ్రెస్‌కు హిమాచల్‌లో భారీ ఊరట లభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పీపుల్స్‌ పల్స్‌ చేసిన సర్వే ప్రకారం బీజేపీ-కాంగ్రెస్‌ మధ్య పోటాపోటీ నెలకొన్నట్లు కనిపిస్తోంది. కాంగ్రెస్‌కు 29-39 సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉండగా, బీజేపీ 27 నుంచి 37 వరకు గెలుచుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. ఇతరులు 2 నుంచి 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించనున్నట్లు పేర్కొంది.

