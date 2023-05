IBM To Pause Hiring: ఐబీఎం సంచలన నిర్ణయం, ఇకపై ఉద్యోగుల స్థానంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ వాడాలని నిర్ణయం, రానున్న రోజుల్లో 30 శాతం ఉద్యోగులు రీప్లేస్

IBM building in Bengaluru (Photo/wikipedia)

New Delhi, May 02: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్‌తో (Artificial Intelligence) ఉద్యోగాలు ఊడుతాయన్న నిపుణుల అంచనాలు నిజమవుతున్నాయి. రానున్న మూడేళ్లలో భారీగా ఉద్యోగాలకు కోతపడే అవకాశముంది. తాజాగా ఇంటర్నేషన్ బిజినెస్ మిషన్స్ (IBM) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. రానున్న రోజుల్లో కొత్త ఉద్యోగాల నియమాకాలను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. దాదాపు 30 శాతం ఉద్యోగులను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ (Artificial Intelligence) ద్వారా భర్తీ చేయాలని భావిస్తోంది. ఏఐ ద్వారా 7800 జాబ్స్ ను రీప్లేస్ చేయాలని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా బ్యాక్ ఆఫీస్ జాబ్స్ ను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ ద్వారా నింపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఐబీఎం సీఈవో అరవింద్ కృష్ణ (Arvind Krishna) స్పష్టత ఇచ్చారు.

