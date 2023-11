New Delhi, NOV 26: ప్రపంచాన్ని వణించిన కోవిడ్ -19 మహమ్మారిని మర్చిపోక ముందే రకరకాల వైరస్ లు (New Virus Cases) పుట్టుకొస్తున్నాయి. చైనాలో మరో మిస్టీరియస్ వైరస్ (New Virus Cases) కలకలం రేపుతోంది. ఇది కూడా కోవిడ్ తరహాలో విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో భారత్ అలర్ట్ (India On Alert) అయ్యింది. కోవిడ్ తరహాలో చైనాలో మిస్టీరియస్ న్యుమోనియా వైరస్ విజృంభిస్తోంది. సౌత్ చైనాలో ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి గణనీయంగా ఉంది. అక్కడి ఆసుపత్రులు రోగులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలతో వీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ వైరస్ వ్యాప్తికి గల కారణాలపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) చైనాను వివరణ కోరింది.

An unexplained surge in respiratory illnesses, particularly affecting children in China, has prompted the World Health Organization (WHO) to request more information from the country on the outbreak ⤵️ pic.twitter.com/1ZHiGRhehh

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 25, 2023