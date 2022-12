India-China Clash: మారని చైనా వంకర బుద్ధి, హిందూ మహా సముద్రంలో అక్రమంగా ప్రవేశించిన చైనా ‘గూఢచారి నౌక’ యువాన్ వాంగ్-5, గుర్తించిన భారతీయ నేవీ..

అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని తవాంగ్ సెక్టార్‌లో భారత్, చైనా సైనికుల మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో చైనాపై మరో వార్త వస్తోంది. కొద్ది రోజుల క్రితం హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన చైనా ‘గూఢచారి నౌక’ యువాన్ వాంగ్-5 ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లిపోయింది. వార్తా సంస్థ ANI ప్రకారం, సుదూర నిఘా డ్రోన్‌లు మరియు సముద్ర గస్తీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లతో సహా ఇండియన్ నేవీ షిప్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ జరుగుతోందని భారత నేవీ తెలిపింది.

చైనీస్ గూఢచారి నౌక యాంగ్ వాంగ్‌లో 5 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, ఉపగ్రహ ట్రాకింగ్ ట్రాకింగ్ పరికరాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఓడ గూఢచర్య కార్యకలాపాలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. యువాన్ వాంగ్-5 IORలోకి ప్రవేశించిందని డిసెంబర్ 6న PTI నివేదించింది. చైనా బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, శాటిలైట్ ట్రాకింగ్ షిప్‌ల కదలికలను భారత నావికాదళం పర్యవేక్షిస్తోందని నివేదికలో పేర్కొంది.

Chinese scientific research vessel Yang Wang-5 which had entered Indian Ocean Region a few days back has now moved out of the area. The vessel was being constantly monitored by Indian Navy assets including long-range surveillance drones and maritime patrol aircraft: Navy sources

