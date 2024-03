Pallavi Dempo: గోవా నుంచి బీజేపీ తరుపున తొలిసారి ఎంపీగా బరిలోకి దిగుతున్న మహిళ, ఇంతకీ ఎవరామె,ఆమె నేపధ్యం ఇదీ!

Panaji, March 25: లోక్‌సభ సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులను బీజేపీ (BJP) విడుతల వారీగా ప్రకటిస్తున్నది. తాజాగా మరో 111 మందితో జాబితాను విడుదల చేసింది. అందులో గోవా నుంచి ఓ మహిళకు ఎంపీ టికెట్‌ ఇచ్చింది. ప్రముఖ పారిశ్రామివేత్త, డెంపో ఇండస్ట్రీస్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ ప‌ల్లవి డెంపోను (Pallavi Dempo) సౌత్ గోవా నుంచి బ‌రిలోకి దింపింది. దీంతో రాష్ట్రంలో బీజేపీ టికెట్‌పై లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్న మొదటి మహిళగా 49 ఏండ్ల డెంపో నిలిచారు. ప్రస్తుతం సౌత్ గోవా ఎంపీగా (South goa) కాంగ్రెస్ నేత ఫ్రాన్సిస్కో స‌ర్దిన్హా ఉన్నారు.

I extend my heartiest congratulations to Smt. Pallavi Dempo on her nomination as the @BJP4India Candidate for the South Goa Lok Sabha constituency.

I am confident that her fresh perspective and representation of the Nari Shakti under the dynamic leadership of Hon'ble PM Shri… pic.twitter.com/zCxBxibgWG

— Dr. Pramod Sawant (Modi Ka Parivar) (@DrPramodPSawant) March 24, 2024