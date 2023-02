Kangana Supports Rajamouli: మతం వివాదంలో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్, జక్కన్నకు మద్దతుగా వరుస ట్వీట్లు చేసిన కంగనా

Mumbai, FEB 18: టాలీవుడ్ దర్శకదీరుడు రాజమౌళి (SS Rajamouli) తెలుగు సినిమానే కాదు, ఇండియన్ సినిమానే ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టాడు. బాహుబలి సినిమాతో మన నైపుణ్యత ఏంటో అంతర్జాతీయ సినీ రంగానికి తెలియజేసిన రాజమౌళి.. RRR సినిమాతో ఏకంగా ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్ తో పోటీ పడేలా చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే పలు అంతర్జాతీయ వేడుకల్లో ఎన్నో అవార్డులను అందుకున్న ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) సినిమా.. ఇప్పుడు ఆస్కార్ బరిలో కూడా నిలిచింది. ఈ అవార్డుల పంటతో రాజమౌళి (SS Rajamouli) అండ్ టీం పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ మీడియాలకు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక నేషనల్ మీడియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. రామాయణం, మహాభారతం మీ చిత్రాలను ఎలా ప్రభావితం చేశాయి అంటూ విలేకరి ప్రశ్నించగా, రాజమౌళి బదులిస్తూ.. నా చిన్నతనంలో ఆ గ్రంధాల్లోని కథలు వింటూ, చదువుతూ పెరిగాను. అవి నన్ను ఎంతగానో ఆకర్షించాయి. కానీ నాకు ఆలోచించే వయసు వచ్చాక.. కథలు కాకుండా పాత్రలు, పాత్రలలోని సంఘర్షణలు మరియు వాటి మధ్య భావోద్వేగాలను చూడగలిగాను. ఆ భావోద్వేగాలే నా చిత్రాల్లో కనిపిస్తాయి అని చెప్పుకొచ్చాడు.

కానీ మీరు నాస్తికుడిని అంటూ చెప్పుకుంటారు కదా అని ఇంటర్వ్యూయర్ అడగగా, రాజమౌళి బదులిస్తూ.. నా కుటుంబం వలన నేను మొదటిలో హిందూ మతాన్ని బాగా ఫాలో అయ్యేవాడిని. కొన్నాళ్ళు సన్యాసిగా కూడా జీవించా. ఆ సమయంలోనే కొంతమంది స్నేహితులతో క్రైస్తవ మతంలోకి కూడా అడుగుపెట్టాను. ఆ తరువాత చాలా కాలం పాటు చర్చికి వెళ్ళాను, బైబిల్ చదివి ఒక క్రిస్టియన్ గా బ్రతికాను. ఇదంతా చేశాక నాకు ఒక విషయం అర్ధమైంది. మతం అనేది ఒక రకమైన దోపిడీ అని అనిపించింది. అందుకే నాస్తికుడిగా మారాను. కానీ ఆ గ్రంధాల్లోని గొప్ప కథలు, పాత్రలు నా మనసులో గట్టిగా పాతుకుపోయాయి అంటూ వివరించాడు. అయితే రాజమౌళి ‘మతం అనేది ఒక రకమైన దోపిడీ’ అని చేసిన వ్యాఖ్యలను కొంతమంది మతవాదులు ఖండిస్తున్నారు. ఆ మాటలు వెనక్కి తీసుకోవాలని, క్షమాపణ చెప్పాలి అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా రాజమౌళిని దాడి చేస్తున్నారు.

I know what controversy he did he loves this country and took regional cinema to the world, he is devotional/dedicated to the nation,that’s his fault so they call him controversial but how dare this nation questions Shri Rajamouli ji’s integrity as an individual,shame on you all

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 18, 2023