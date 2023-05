Kapurthala Rail Coach Factory: దారుణంగా విఫలమైన కపుర్తలా రైల్వే కోచ్‌ ఫ్యాక్టరీ, టార్గెట్ 32 వందేభారత్ ట్రైన్లు- రిజల్ట్ సున్నా

Kapurthala, May 31: 2022-23 సంవత్సరానికి సంబంధించి 32 వందేభారత్ రైళ్లను (Vande Bharat Trains) ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న కపుర్తలా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (Kapurthala Rail Coach Factory) దారుణంగా విఫలమైంది. నిర్దేశిత సమయం పూర్తైనప్పటికీ ఒక్కటంటే ఒక్క వందేభారత్ రైలును కూడా ఉత్పత్తి చేయలేకపోయింది. అయితే ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ తమకు అందడంలో ఆలస్యం జరిగిందని అందుకే ఒక్క రైలును కూడా ఉత్పత్తి చేయలేకపోయినట్లు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సంజాయిషీ ఇచ్చుకుంది. తాజాగా విడుదలైన డాక్యూమెంట్లలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. వాస్తవానికి 2024 ఆగస్టు నాటికి 74 వందేభారత్ రైళ్లను నడిపేందుకు ప్రభుత్వం లక్ష్యం పెట్టుకుంది. కానీ కపుర్తలా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (Kapurthala Rail Coach Factory) ఆలస్యం కారణంగా అది నెరవేరేలా లేదని అధికారులు అంటున్నారు.

Four Narrow Gauge panoramic coaches for Kalka Shimla Railways each of -

AC Executive Chair car (12 Seater)

AC Chair Car (24 Seater)

Non AC Chair Car (30 Seater)

Generator Car/Luggage van

ready for oscillation trials.@RailMinIndia pic.twitter.com/7NgLHizzPl

— RCF Kapurthala (@KapurthalaRcf) May 29, 2023AC Chair Cars