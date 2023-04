Madras High Court: LIC యాన్యూటీ స్కీంలో ఉన్న డబ్బును బాధిత కుటుంబానికి తిరిగి ఇవ్వాలని మద్రాస్ హై కోర్టు ఆదేశం..

రూ. 6.29 లక్షల మొత్తాన్ని పరిహారంగా ఇచ్చిన వ్యక్తికి తిరిగి ఇవ్వాలని మద్రాస్ హైకోర్టు సోమవారం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్‌ఐసి)ని ఆదేశించింది. ప్రమాదంలో కుమారుడు మరణించిన పేద వ్యక్తికి కోర్టు ఇచ్చిన డబ్బు నుండి ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయకుండా ఎల్‌ఐసిని అనుమతించలేమని కోర్టు తెలిపింది. 2009లో తిరువారూరు జిల్లాలో ఓఎన్‌జీసీ పైప్‌లైన్ పేలింది. ఈ ఘటనలో పకిరిసామి 14 ఏళ్ల కుమారుడు మృతి చెందాడు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఓఎన్‌జీసీ పకిరిసామికి రూ.6,29,100 పరిహారం ఇచ్చింది. అయితే, కంపెనీ ఆ మొత్తాన్ని క్యాష్ చేసుకోకుండా, పకిరిసామి పేరుతో ఎల్‌ఐసీలో యాన్యుటీ ప్లాన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టింది.

పథకం ప్రకారం పకిరిసామికి నెలకు రూ.4వేలు రావాల్సి ఉంది. , అతని మరణానంతరం, అతని భార్య దీనికి అర్హులు, కానీ పకిరిసామి , అతని భార్య ఇద్దరూ మరణించిన తరువాత, మిగిలిన మొత్తాన్ని ఎల్‌ఐసినే ఉంచేసుకుంటుంది.

అయితే 2010లో పకిరిసామి అనారోగ్యానికి గురై తన వైద్య బిల్లులు చెల్లించేందుకు ఈ మొత్తాన్ని ఇవ్వాలని ఎల్‌ఐసీని కోరాడు. ONGC అతనికి అటువంటి ఉపసంహరణకు అనుమతి ఇవ్వలేదు , LIC కూడా మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది.

సోమవారం, ఎల్‌ఐసి తరపు న్యాయవాది సికె చంద్రశేఖర్ కోర్టుకు మాట్లాడుతూ, ఒకసారి డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, మొత్తం మొత్తాన్ని ప్రధాన పెట్టుబడిదారుడికి తిరిగి ఇచ్చే పథకం లేదని చెప్పారు. అలాగే పకిరిసామి కొడుకు ప్రమాదానికి, మృతికి ఎల్‌ఐసి ఏవిధమైన బాధ్యత వహించదన్నారు.

You are one of the richest bodies in the world: Madras High Court orders LIC to return ₹6.29 lakh to man whose son died in ONGC blast

Read full story: https://t.co/fDO5jQyizR pic.twitter.com/017UngjuDJ

— Bar & Bench (@barandbench) April 10, 2023