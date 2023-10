Chandigarh, OCT 28: ఒక వ్యక్తి గురుద్వారాలో దొంగతనం (Man Accused Of Theft ) చేసినట్లు జనం ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో అతడ్ని కట్టేసి కొట్టి చంపారు. (Man beaten to death) పంజాబ్‌లోని మోగా (Moga) జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. అక్టోబర్‌ 16న గురుసర్ మడి గ్రామానికి చెందిన కరమ్ సింగ్‌ను (Karam Singh) కొందరు గ్రామస్తులు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. స్థానిక గురుద్వారాలో చోరీకి పాల్పడి పారిపోతుండగా తీవ్రంగా గాయపడినట్లు చెప్పారు. ఆ యువకుడు చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. అయితే గ్రామ పెద్దలు, స్థానికుల ఒత్తిడితో కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

A lower-caste skh, Karam Singh, was tied to a window and mercilessly ßeaten to death over theft charges by villagers in the Gurusar Madi area of Mustafa village in Moga district. They filmed the whole video of Ly* ching and also sent it to his mother. pic.twitter.com/dUjI5KuI0t

