Harsh Vardhan Announced Retirement: రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న బీజేపీ ఎంపీ, లిస్ట్ లో పేరు లేకపోవడంతో రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం వెల్లడించిన కేంద్రమాజీ మంత్రి హర్షవర్ధన్

New Delhi, March 03: లోక్‌సభ ఎన్నికలకు భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP First List) తొలి విడత జాబితా ప్రకటించింది. అయితే, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని చాందినీ చౌక్‌ లోక్‌సభ స్థానం నుంచి ఎంపీగా కొనసాగుతున్న డాక్టర్‌ హర్షవర్ధన్‌ (Harsh Vardhan) రాజకీయాల నుంచి రిటైర్మెంట్‌ (Harsh Vardhan Announced Retirement) ప్రకటించారు. అయితే, ఈ సారి టికెట్ ఇచ్చేందుకు హైకమాండ్ నిరాకరించింది. ఆయన స్థానంలో ప్రవీణ్ ఖండేల్వాల్‌కు టికెట్ ఇచ్చింది. దీంతో నిరాశకు గురైన ఆయన రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఎంపీ గౌతమ్‌ గంభీర్‌ (Gambhir), హజారీభాగ్‌ ఎంపీ జయంత్‌ సిన్హా క్రియాశీల రాజకీయాల నుంచి తప్పించాలని కోరారు. తాజాగా మాజీ కేంద్రమంత్రి హర్షవర్ధన్‌ సైతం క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు.

After over thirty years of a glorious electoral career, during which I won all the five assembly and two parliamentary elections that I fought with exemplary margins, and held a multitude of prestigious positions in the party organisation and the governments at the state and…

