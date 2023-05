Violation Of Advertising Rules: నిబంధనలు అతిక్రమించడంలో నెంబర్‌ వన్ స్థానంలో ధోనీ, మిస్టర్ కూల్‌ యాడ్స్‌ విషయంలో వెలుగులోకి సంచలన నిజాలు

New Delhi, May 18: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్.ధోనీకి (M.S. Dhoni) అభిమానుల్లో ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. అదే ఫాలోయింగ్‌తో పలు రకాల యాడ్స్‌లో నటిస్తున్నారు ధోనీ. ఇప్పటికే పలు బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్‌ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతేకాదు చాలా రకాల యాడ్స్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు అదే ధోనీ మెడకు చుట్టుకుంది. ఆయన ప్రమోట్ చేస్తున్న కంపెనీలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తీసుకోకుండానే యాడ్స్ చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (Advertising Standards Council of India) లెక్కల ప్రకారం ప్రకటన నిబంధనలను (Violating Advertisement Rules) ఉల్లంఘిస్తున్నవారిలో ధోనీ తొలిస్థానంలో ఉన్నారు.

Our Annual Complaints Report 2022-23 is out now! The #report findings are based on a large base of 7928 ads which were scrutinised by #ASCI - a 2x increase over past 2 years.

Rread the interesting insights & full report - https://t.co/YGkW96mshC#Advertising #Marketing #Digital pic.twitter.com/7BNjqI63F8

— ASCI (@ascionline) May 17, 2023