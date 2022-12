Pavitra Naresh LipLock Video: ఘాటు లిప్ లాక్ తో కొత్త ఏడాదికి ఆహ్వానం పలికిన నరేష్, పవిత్ర, త్వరలోనే పెళ్లి అంటూ వీడియో ద్వారా ప్రకటన

నటుడు నరేష్ తన ట్విట్టర్‌లో ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేయడం ద్వారా నటి పవిత్రా లోకేష్‌ను వివాహం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. సీనియర్ నటుడు నరేష్, నటి పవిత్ర తమపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలకు స్వస్తి పలికారు. త్వరలో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ఓ వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. నటుడు నరేష్ తన ట్విట్టర్ ద్వారా ఓ ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. తన అభిమానులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ తన ప్రపంచానికి ఆహ్వానించాడు. ఆ వీడియోలో పవిత్రతో కేక్ కట్ చేసిన నరేష్.. త్వరలో పవిత్రను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. అందరి ఆశీస్సులు కూడా కావాలని కోరారు.

New Year ✨

New Beginnings 💖

Need all your blessings 🙏

From us to all of you #HappyNewYear ❤️

- Mee #PavitraNaresh pic.twitter.com/JiEbWY4qTQ

— H.E Dr Naresh VK actor (@ItsActorNaresh) December 31, 2022