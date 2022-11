Dog Attack in Noida: లిఫ్ట్‌ ఎక్కిన చిన్నారులకు చుక్కలు చూపించిన కుక్క, భయంతో వణికిపోయిన ఇద్దరు చిన్నారులు, అపార్ట్ మెంట్లలో పెంపుడు కుక్కల నిర్వహణపై మరోసారి చర్చ

Pet Dog Attacks Two Children in Lift (Photo Credit: Twitter/@prasadbolex )

Noida, NOV 26: నోయిడాలో (Noida) కుక్కలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే నోయిడా ప్రాంతంలో కుక్కకాటు కేసులు పెరిగిపోయాయి. తాజాగా గోల్డెన్ పామ్ సొసైటీలో (Golden Palm Society ) ఇద్దరు చిన్నారులపై పెంపుడు కుక్క దాడి చేసింది (Dog Attack in Noida). లిఫ్ట్‌లో వెళ్తుండగా ఇద్దరు చిన్నారులను పెంపుడుకుక్క భయబ్రాంతులకు గురిచేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా (Viral video) మారింది. పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించి గోల్డెన్ పామ్ సొసైటీలో కఠిన నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ వాటిని పాటించకపోవడం వల్లనే ఈ ఘటన జరిగిందని నిర్వాహకులు అంటున్నారు.

