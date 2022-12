PM Modi Review on COVID 19: కరోనాపై మరోసారి యుద్ధానికి సిద్ధం, రంగంలోకి ప్రధాని మోదీ, అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించనున్న ప్రధాని, ప్రికాషన్ డోసు సహా కరోనా కట్టడి చర్యలపై సూచనలు చేసే అవకాశం

New Delhi, DEC 22: ప్రపంచదేశాల్లో కరోనా తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో భారత్ (India) అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ అలర్ట్ (Covid Alert) జారీ చేసింది. నిన్న కేంద్రమంత్రి నేతృత్వంలో కోవిడ్ టాస్క్ ఫోర్స్ (Covid) అత్యున్నత సమావేశం నిర్వహించింది. అయితే దేశంలో కరోనా పరిస్థితులపై ప్రధాని మోదీ కూడా రివ్యూ చేయనున్నారు. కరోనా కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ బీఎఫ్‌ 7 (Omicron BF 7) కేసులు భారత్ లో కూడా వెలుగు చూడటంతో అప్రమత్తత ప్రకటించారు. గుజరాత్ లో రెండు కేసులు, ఒడిశాలో ఒకరికి కొత్త వేరియంట్ సోకినట్లు తేలింది. దాంతో అత్యున్నతస్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు ప్రధాని మోదీ (PM Narendra Modi). గురువారం మధ్యాహ్నం కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రితో పాటూ, హెల్త్ సెక్రటరీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు, కోవిడ్ ఫస్ట్, సెకెండ్ వేవ్‌ లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన అధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రికాషన్ డోసు విషయంలో ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయనున్నారు. అర్హులందరికీ ప్రికాషన్ డోసు (Precaution Dose) వేసేలా నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

PM Narendra Modi to review the situation related to #COVID19 and related aspects in the country at a high-level meeting today afternoon. pic.twitter.com/26DBWbvtcy

