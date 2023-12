New Delhi, DEC 31: అయోధ్య‌లో భ‌వ్య రామ‌మందిర ప్రారంభోత్స‌వం ( Ayodhya Ram Mandir) మ‌రికొద్ది వారాల్లో జ‌ర‌గ‌నుండ‌గా రాముడి గుడి పేరుతో చందాల దందాతో కొంద‌రు భ‌క్తుల‌ను మోస‌గిస్తున్న స్కాం (QR Code Scam) వెలుగుచూసింది. మందిరం పేరుతో విరాళాలు వ‌సూలు చేస్తూ దండుకుంటున్న ముఠాపై చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టాల‌ని విశ్వ హిందూ ప‌రిష‌త్ (VHP) డిమాండ్ చేసింది. ఈ స్కాం ఉచ్చులో ప‌డ‌రాద‌ని భ‌క్తుల‌ను సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వీహెచ్‌పీ ప్ర‌తినిధి వినోద్ బ‌న్స‌ల్ హెచ్చ‌రించారు. శ్రీరామ్ జ‌న్మ‌భూమి తీర్ధ్ క్షేత్ర అయోధ్య (Ayodya Trust), ఉత్త‌ర్ ప్ర‌దేశ్ పేరుతో సోష‌ల్ మీడియాలో న‌కిలీ పేజ్ క్రియేట్ చేశార‌ని బ‌న్స‌ల్ వెల్ల‌డించారు. రామ మందిర నిర్మాణం పేరుతో విరాళాలు అంద‌చేయాల‌ని క్యూఆర్ కోడ్ క‌లిగిఉన్న ఈ పేజ్ భ‌క్తుల‌ను త‌ప్పుదారి ప‌ట్టిస్తోంద‌ని తెలిపారు. ఈ స్కాంపై తాము హోంమంత్రిత్వ శాఖ‌తో పాటు ఢిల్లీ, యూపీలో పోలీస్ విభాగాల‌కు ఫిర్యాదు చేశామ‌ని చెప్పారు.

सावधान..!!

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी आईडी बना कर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं। @HMOIndia @CPDelhi @dgpup @Uppolice को ऐसे लोगों के विरूद्ध विलम्ब कार्यवाही करनी चहिए। @ShriRamTeerth has not authorised any body to collect funds for this occasion. pic.twitter.com/YHhgTBXEKi

